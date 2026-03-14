Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Теннис Новости

Арина Соболенко — Линда Носкова: белоруска выиграла первый сет полуфинала в Индиан-Уэллсе

Комментарии

В полуфинальном матче турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) играют первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко и 21-летняя чешская теннисистка Линда Носкова (14-я в рейтинге WTA).

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
14 марта 2026, суббота. 02:10 МСК
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		4
3 		2
         
Победа в первой партии осталась за Ариной Соболенко. Белорусская теннисистка завершила сет со счётом 6:3 в свою пользу. Партия продлилась 37 минут. В её рамках Арина реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных, Линда из двух возможных брейк-пойнтов реализовала только один.

Счёт личных встреч теннисисток — 1-0 в пользу первой ракетки мира.

Турнир в Индиан-Уэллсе в прошлом году выиграла россиянка Мирра Андреева. В текущем розыгрыше она не смогла преодолеть третий круг.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android