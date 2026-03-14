Арина Соболенко — Линда Носкова: белоруска выиграла первый сет полуфинала в Индиан-Уэллсе
Поделиться
В полуфинальном матче турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) играют первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко и 21-летняя чешская теннисистка Линда Носкова (14-я в рейтинге WTA).
Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
14 марта 2026, суббота. 02:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|4
|
|2
Линда Носкова
Л. Носкова
Победа в первой партии осталась за Ариной Соболенко. Белорусская теннисистка завершила сет со счётом 6:3 в свою пользу. Партия продлилась 37 минут. В её рамках Арина реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных, Линда из двух возможных брейк-пойнтов реализовала только один.
Счёт личных встреч теннисисток — 1-0 в пользу первой ракетки мира.
Турнир в Индиан-Уэллсе в прошлом году выиграла россиянка Мирра Андреева. В текущем розыгрыше она не смогла преодолеть третий круг.
Комментарии
- 14 марта 2026
-
02:46
-
00:51
-
00:30
- 13 марта 2026
-
23:35
-
21:16
-
19:26
-
19:00
-
17:40
-
17:28
-
16:57
-
16:33
-
15:49
-
15:32
-
14:54
-
14:49
-
14:45
-
14:36
-
14:25
-
14:00
-
13:52
-
13:48
-
13:32
-
13:30
-
13:25
-
12:58
-
12:45
-
12:30
-
12:19
-
11:55
-
11:52
-
11:49
-
11:43
-
11:18
-
10:59
-
10:44