Арина Соболенко вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Линду Носкову

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче 1/2 финала она обыграла 21-летнюю чешскую теннисистку Линду Носкову (14-я в рейтинге WTA) со счётом 6:3, 6:4.

Встреча продлилась 1 час и 28 минут. В её рамках Арина 11 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из десяти заработанных. На счету Линды пять эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх возможных.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Соболенко сразится с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Элина Свитолина (Украина, 9).

Турнир в Индиан-Уэллсе в прошлом году выиграла россиянка Мирра Андреева. В текущем розыгрыше она не смогла преодолеть третий круг.