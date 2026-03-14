Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Линда Носкова, результат матча 14 марта 2026, счет 2:0, полуфинал Индиан-Уэллса

Арина Соболенко вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Линду Носкову
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче 1/2 финала она обыграла 21-летнюю чешскую теннисистку Линду Носкову (14-я в рейтинге WTA) со счётом 6:3, 6:4.

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
14 марта 2026, суббота. 02:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Встреча продлилась 1 час и 28 минут. В её рамках Арина 11 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из десяти заработанных. На счету Линды пять эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх возможных.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Соболенко сразится с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Элина Свитолина (Украина, 9).

Турнир в Индиан-Уэллсе в прошлом году выиграла россиянка Мирра Андреева. В текущем розыгрыше она не смогла преодолеть третий круг.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android