Соболенко вошла в топ-5 теннисисток по выходам в финалы WTA-1000, обогнав Швёнтек

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в полуфинальном матче 14-й номер рейтинга 21-летнюю чешскую спортсменку Линду Носкову со счётом 6:3, 6:4. Таким образом, белоруска стала лишь пятой теннисисткой, которой удалось выйти в 14 и более финалов турниров WTA-1000. Об этом сообщает Opta Ace в социальной сети Х.

Соболенко обогнала по этому показателю бывшую первую ракетку мира польскую теннисистку Игу Швёнтек и экс-второй номер рейтинга польскую спортсменку Петру Квитову, на счету которых было 13 выходов в финал в турнирах WTA-1000.

Рекордсменками по этому показателю являются Серена Уильямс и Симона Халеп, выходившие в 18 финалов WTA-1000. На третьем месте располагается бывшая российская теннисистка Мария Шарапова, на счету которой на два финала меньше. Четвёртую строчку занимает соотечественница Соболенко — Виктория Азаренко, она приняла участие в 15 финалах на турнирах WTA-1000.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Соболенко сразится с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Элина Свитолина (Украина, 9).