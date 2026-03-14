«Со мной обошлись немного несправедливо». Дрейпер — о матче с Медведевым на ИУ-2026

14-я ракетка мира британец Джек Дрейпер высказался об инциденте в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс, где его соперником был россиянин Даниил Медведев. Матч завершился со счётом 6:1, 7:5 в пользу 11-го номера рейтинга ATP.
Ключевой момент произошёл во втором сете при счёте 5:5 и 0:15 на подаче британца. Дрейпер после удара сделал движение рукой, и Медведев обратился к судье, заявив, что это помешало ему. Россиянин попросил видеоповтор. Изначально розыгрыш остался за британцем — Медведев ошибся в сетку, однако после консультации арбитр приняла решение отдать очко россиянину, посчитав, что помеха имела место. Счёт стал 0:30, после чего Медведев сделал брейк и затем подал на матч.
«Думаю, Даниил сегодня был намного сильнее. Но мне всё же кажется, что со мной обошлись немного несправедливо – не думаю, что это отвлекло его настолько, что из-за этого он проиграл розыгрыш. Ситуация сложная, потому что я действительно сделал движение рукой, и судье нужно было принять решение. Но всё равно немного обидно, что из-за этого я проиграл очко», — сказала Дрейпер в интервью Sky Sports.
В полуфинале соревнований в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.
