Арина Соболенко повторила достижение Марии Шараповой на турнире в Индиан-Уэллсе

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в полуфинальном матче 14-й номер рейтинга 21-летнюю чешскую спортсменку Линду Носкову со счётом 6:3, 6:4. Белоруска вышла второй год подряд в финал этого турнира и стала лишь второй теннисисткой, которой удалось это сделать. Об этом сообщает Opta Ace в социальной сети Х.

По информации статистического портала, ранее это удалось сделать только бывшей первой ракетке мира российской теннисистке Марии Шараповой. Она выходила в финалы турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе в 2012 и 2013 годах. В 2012 году победительницей соревнования стала белорусская спортсменка Виктория Азаренко, в 2013 же году Шараповой удалось выиграть в турнире.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Соболенко сразится с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Элина Свитолина (Украина, 9).