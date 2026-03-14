Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Элину Свитолину

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче 1/2 финала она обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину (9-я в рейтинге WTA). со счётом 7:5, 6:4.
Встреча продлилась 1 час и 46 минут. В её рамках Елена шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Элины шесть эйсов, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти возможных.
В финале турнира в Индиан-Уэллсе Рыбакина сразится с четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.
Турнир в Индиан-Уэллсе в прошлом году выиграла россиянка Мирра Андреева. В текущем розыгрыше она не смогла преодолеть третий круг.
