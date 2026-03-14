Елена Рыбакина — Элина Свитолина, результат матча 14 марта 2026, счет 2:0, полуфинал Индиан-Уэллса

Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Элину Свитолину
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче 1/2 финала она обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину (9-я в рейтинге WTA). со счётом 7:5, 6:4.

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
14 марта 2026, суббота. 04:15 МСК
Встреча продлилась 1 час и 46 минут. В её рамках Елена шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Элины шесть эйсов, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти возможных.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Рыбакина сразится с четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Турнир в Индиан-Уэллсе в прошлом году выиграла россиянка Мирра Андреева. В текущем розыгрыше она не смогла преодолеть третий круг.

Календарь турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
