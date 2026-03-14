Елена Рыбакина продлила победную серию против теннисисток из топ-10 до 12 матчей

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче 1/2 финала она обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину (9-я в рейтинге WTA). со счётом 7:5, 6:4.

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
14 марта 2026, суббота. 04:15 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Для представительницы Казахстана эта победа стала 12-й кряду над теннисистками из топ-10 мирового рейтинга. Серия началась ещё в октябре прошлого года в Нинбо, где Рыбакина в итоге завоевала титул. Общий баланс встреч против игроков первой десятки теперь составляет внушительные 36:27 в её пользу.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе казахстанская теннисистка сразится с четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира из Белоруссии Ариной Соболенко.

