Елена Рыбакина продлила победную серию против теннисисток из топ-10 до 12 матчей

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче 1/2 финала она обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину (9-я в рейтинге WTA). со счётом 7:5, 6:4.

Для представительницы Казахстана эта победа стала 12-й кряду над теннисистками из топ-10 мирового рейтинга. Серия началась ещё в октябре прошлого года в Нинбо, где Рыбакина в итоге завоевала титул. Общий баланс встреч против игроков первой десятки теперь составляет внушительные 36:27 в её пользу.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе казахстанская теннисистка сразится с четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира из Белоруссии Ариной Соболенко.