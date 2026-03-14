Определились финалистки турнира в Индиан-Уэллсе в женском одиночном разряде

В ночь с 13 на 14 марта завершились матчи стадии 1/2 финала женского одиночного разряда на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парой финалисток турнира.

Индиан-Уэллс (ж). Финал
15 марта 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Теннис. WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Женщины. Финал:

В 1/2 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла 21-летнюю чешскую теннисистку Линду Носкову (14-я в рейтинге WTA) со счётом 6:3, 6:4, а третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла украинку Элину Свитолину (9-я в рейтинге WTA) со счётом 7:5, 6:4.

Финальный матч состоится 15 марта, начало запланировано на 21:00 мск.

Турнир в Индиан-Уэллсе в прошлом году выиграла россиянка Мирра Андреева. В текущем розыгрыше она не смогла преодолеть третий круг.

Календарь турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
