14 марта главные новости спорта, теннис, WTA, хоккей, НХЛ, КХЛ, авто, Формула-1, Паралимпиада-2026, UFC, футбол, АПЛ

Рыбакина вышла на Соболенко в финале ИУ, тяжёлая травма Остона Мэттьюса. Главное к утру
Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла украинку Элину Свитолину и вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), где встретится с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, обыгравшей в 1/2 финала чешскую теннисистку Линду Носкову, капитан «Торонто Мэйпл Лифс» американский нападающий Остон Мэттьюс выбыл до конца сезона из-за тяжёлой травмы. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Элину Свитолину.
  2. Капитан «Торонто» Остон Мэттьюс выбыл до конца сезона из-за тяжёлой травмы.
  3. Арина Соболенко вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Линду Носкову.
  4. Расселл выиграл спринт Гран-при Китая Формулы-1, Леклер — второй, Ферстаппен — девятый.
  5. Паралимпиада-2026 в Италии: медальный зачёт на 13 марта 2026 года.
  6. Инсайдер сообщил следующего соперника и дату боя Ислама Махачева в UFC.
  7. НХЛ вынесла наказание капитану «Анахайма» за нанесение тяжёлой травмы Остону Мэттьюсу.
  8. Передача Панарина помогла «Лос-Анджелесу» победить «Айлендерс» и войти в зону плей-офф.
  9. СКА всухую разгромил «Северсталь» и одержал пятую победу кряду.
  10. «Тоттенхэм» активно ищет замену для Тудора, матч с «Ливерпулем» станет решающим — Орнштейн.
Материалы по теме
Топ-события субботы: «Зенит» — «Спартак», «Авто» против ЦСКА, Формула-1 и биатлон
