Индиан-Уэллс стал для Рыбакиной третьим самым успешным турниром по победам

Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в полуфинале турнира категории WTA-1000, проходящего в Индиан-Уэллсе (США), обыграла соперницу из Украины Элину Свитолину, занимающую в мировом рейтинге девятое место.

Эта победа, согласно Opta Ace, стала для Рыбакиной 16-й на данном турнире. В финале соревнований она встретится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко, которую в текущем сезоне обыграла в последнем матче Australian Open — 2026.

Большее количество побед в рамках одного турнира Рыбакина одерживала только на Уимблдоне и Открытом чемпионате Австралии — по 21 победе на обоих турнирах.