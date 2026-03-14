Главная Теннис Новости

Индиан-Уэллс стал для Рыбакиной третьим самым успешным турниром по победам

Индиан-Уэллс стал для Рыбакиной третьим самым успешным турниром по победам
Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в полуфинале турнира категории WTA-1000, проходящего в Индиан-Уэллсе (США), обыграла соперницу из Украины Элину Свитолину, занимающую в мировом рейтинге девятое место.

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
14 марта 2026, суббота. 04:15 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Эта победа, согласно Opta Ace, стала для Рыбакиной 16-й на данном турнире. В финале соревнований она встретится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко, которую в текущем сезоне обыграла в последнем матче Australian Open — 2026.

Большее количество побед в рамках одного турнира Рыбакина одерживала только на Уимблдоне и Открытом чемпионате Австралии — по 21 победе на обоих турнирах.

Материалы по теме
Соболенко и Рыбакина снова в финале Индиан-Уэллса! Три года назад Елена победила Арину
Соболенко и Рыбакина снова в финале Индиан-Уэллса! Три года назад Елена победила Арину
