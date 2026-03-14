Индиан-Уэллс стал для Рыбакиной третьим самым успешным турниром по победам
Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в полуфинале турнира категории WTA-1000, проходящего в Индиан-Уэллсе (США), обыграла соперницу из Украины Элину Свитолину, занимающую в мировом рейтинге девятое место.
Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
14 марта 2026, суббота. 04:15 МСК
2 : 0
Элина Свитолина
Эта победа, согласно Opta Ace, стала для Рыбакиной 16-й на данном турнире. В финале соревнований она встретится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко, которую в текущем сезоне обыграла в последнем матче Australian Open — 2026.
Большее количество побед в рамках одного турнира Рыбакина одерживала только на Уимблдоне и Открытом чемпионате Австралии — по 21 победе на обоих турнирах.
- 14 марта 2026
