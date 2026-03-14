Главная Теннис Новости

«Многое будет зависеть от физической формы». Рыбакина — о финале Индиан-Уэллса с Соболенко

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от предстоящего финального матча турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе с белоруской Ариной Соболенко.

Индиан-Уэллс (ж). Финал
15 марта 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Не начался
1 2 3
         
         
Казахстан
«Я всегда говорю, каждый день разный, каждый турнир разный. Можно сыграть отлично в один день, а на следующий проснуться и чувствовать себя не лучшим образом. Поэтому всегда нужно искать способ выиграть.

Мы очень хорошо знаем игру друг друга. Здесь многое будет зависеть от физической формы, потому что мяч тяжёлый, розыгрыши немного длиннее, чем на других, более быстрых хард-кортах.

Это будет сложный матч: мы обе будем стараться хорошо подавать и давить друг на друга. Посмотрим, что произойдёт», – сказала Рыбакина на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.

Соболенко и Рыбакина снова в финале Индиан-Уэллса! Три года назад Елена победила Арину
