«Очень довольна своей игрой». Соболенко — о победе над Носковой в 1/2 финала Индиан-Уэллса
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в полуфинальном матче турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе над чешкой Линдой Носковой. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.
Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
14 марта 2026, суббота. 02:10 МСК
Арина Соболенко
Линда Носкова
«Я очень довольна своей игрой. Думаю, что действительно показала отличный теннис. Я хорошо подавала, в целом играла хорошо.
Мне понравилось, как я оказывала давление во время её подачи. И, конечно, я рада, что смогла закончить матч в двух сетах», – сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.
В финале турнира в Индиан-Уэллсе Арина Соболенко сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
