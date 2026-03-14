«Очень довольна своей игрой». Соболенко — о победе над Носковой в 1/2 финала Индиан-Уэллса

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в полуфинальном матче турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе над чешкой Линдой Носковой. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
14 марта 2026, суббота. 02:10 МСК
Окончен
2 : 0
1 2
         
6 		6
3 		4
         
«Я очень довольна своей игрой. Думаю, что действительно показала отличный теннис. Я хорошо подавала, в целом играла хорошо.

Мне понравилось, как я оказывала давление во время её подачи. И, конечно, я рада, что смогла закончить матч в двух сетах», – сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Арина Соболенко сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

