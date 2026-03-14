Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева останется в топ-10 рейтинга WTA, несмотря на проигрыш в Индиан-Уэллсе

Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2024 в парном разряде российская теннисистка Мирра Андреева останется в десятке лучших спортсменок мирового рейтинга WTA, несмотря на поражение на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе. После еженедельного обновления рейтинга Андреева расположится на 10-м месте.

Андреева стартовала на турнире на восьмой строчке рейтинга. Она дошла до третьего круга, где проиграла чешке Катержине Синяковой (6:4, 6:7 (5:7), 3:6).

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 23:35 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 3
4 		7 7 6
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

Андреева в этом году не смогла защитить титул действующей победительницы турнира. Ранее она в финале одолела нынешнюю первую ракетку мира Арину Соболенко, которая вышла в заключительную стадию турнира в этом году.

Сетка "тысячника" в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
«В возрасте 18 лет все ошибаются». Бурная реакция на поражение Мирры и её поведение
«В возрасте 18 лет все ошибаются». Бурная реакция на поражение Мирры и её поведение
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android