Мирра Андреева останется в топ-10 рейтинга WTA, несмотря на проигрыш в Индиан-Уэллсе

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2024 в парном разряде российская теннисистка Мирра Андреева останется в десятке лучших спортсменок мирового рейтинга WTA, несмотря на поражение на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе. После еженедельного обновления рейтинга Андреева расположится на 10-м месте.

Андреева стартовала на турнире на восьмой строчке рейтинга. Она дошла до третьего круга, где проиграла чешке Катержине Синяковой (6:4, 6:7 (5:7), 3:6).

Андреева в этом году не смогла защитить титул действующей победительницы турнира. Ранее она в финале одолела нынешнюю первую ракетку мира Арину Соболенко, которая вышла в заключительную стадию турнира в этом году.