«У меня очень хорошая команда». Рыбакина — об уверенной игре в сезоне-2026

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась мнением о причинах своей уверенной игры в сезоне-2026.

«Мы очень хорошо работаем с командой, и уже в прошлом году начали появляться хорошие результаты. Конечно, уверенность пришла после нескольких побед над игроками более высокого рейтинга.

Мы просто продолжаем работать. Сейчас у меня очень хорошая команда вокруг и я этому очень рада. Мы стараемся каждый день становиться лучше, и постепенно результаты тоже начинают проявляться на корте», – сказала Рыбакина на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.

В сезоне-2026 Рыбакина стала чемпионкой Открытого чемпионата Австралии, выходила в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дохе (Катар).