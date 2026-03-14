«Уже надоело проигрывать». Соболенко — о поражениях в финалах крупных турниров

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о своих выступлениях в финалах крупных турниров, отметив, что хочет лучше реализовывать свои шансы в решающих матчах. Ранее Соболенко вышла в финал «тысячника» в Индиан-Уэллсе, где её соперницей станет казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

– Как вы думаете, что вам необходимо делать, чтобы лучше реализовывать себя в финалах, особенно на крупных турнирах?
– Я просто хочу сосредоточиться на том, что если я выхожу в финал, то должна его выигрывать, забирать трофей. Честно говоря, мне уже надоело проигрывать такие большие финалы.

Иногда в этих финалах соперницы играли невероятно, но я чувствую, что у меня было так много возможностей, которыми я не воспользовалась.

И сейчас мой настрой такой: если я выхожу в финал, то выйду на корт и сделаю всё возможное и невозможное, чтобы забрать этот трофей, – сказала Соболенко на пресс-конференции турнира в Индиан-Уэллсе.

Ранее Соболенко проиграла в финалах Открытого чемпионата Австралии – 2026 и Итогового турнира WTA – 2025 Елене Рыбакиной.

Материалы по теме
Соболенко и Рыбакина снова в финале Индиан-Уэллса! Три года назад Елена победила Арину
Соболенко и Рыбакина снова в финале Индиан-Уэллса! Три года назад Елена победила Арину
