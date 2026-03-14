«Это моя следующая большая цель». Рыбакина — о первой строчке рейтинга WTA

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что считает завоевание первой строчки рейтинга WTA одной из своих главных целей в сезоне-2026.

«Моя цель, конечно, подняться ещё выше в рейтинге и занять первое место. Но я понимаю, что впереди ещё много работы и многое ещё зависит от других игроков.

Да, это моя следующая большая цель. Постараюсь добиться её в этом году и надеюсь, что получится», – сказала Рыбакина на пресс-конференции турнира в Индиан-Уэллсе.

Благодаря успешному выступлению на турнире в Индиан-Уэллсе на следующей неделе Елена Рыбакина поднимется на вторую строчку рейтинга WTA.