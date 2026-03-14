Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Теннис Новости

«Это моя следующая большая цель». Рыбакина — о первой строчке рейтинга WTA

Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что считает завоевание первой строчки рейтинга WTA одной из своих главных целей в сезоне-2026.

«Моя цель, конечно, подняться ещё выше в рейтинге и занять первое место. Но я понимаю, что впереди ещё много работы и многое ещё зависит от других игроков.

Да, это моя следующая большая цель. Постараюсь добиться её в этом году и надеюсь, что получится», – сказала Рыбакина на пресс-конференции турнира в Индиан-Уэллсе.

Благодаря успешному выступлению на турнире в Индиан-Уэллсе на следующей неделе Елена Рыбакина поднимется на вторую строчку рейтинга WTA.

Соболенко и Рыбакина снова в финале Индиан-Уэллса! Три года назад Елена победила Арину
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android