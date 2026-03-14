Бывший тренер Серены Уильямс оценил шансы Медведева в матче с Алькарасом в Индиан-Уэллсе
Рик Макки, бывший тренер Серены Уильямс, оценил шансы российского теннисиста Даниила Медведева (11-й номер рейтинга) на победу в матче 1/2 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе с первой ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.
Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2026, воскресенье. 01:00 МСК
«Есть ли у Медведева шанс против Карлоса? Да, если он будет играть агрессивно, чаще брать инициативу на себя и не принимать его подачу, уходя в Лос-Анджелес. Его глубокая позиция на приёме даёт Алькарасу слишком много вариантов для перехода в атаку. Но Русский паук — настоящий боец, так что матч вполне может получиться очень напряжённым», – написал Макки в одной из социальных сетей.
