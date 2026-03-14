Рыбакина — о победах над игроками из топ-10: с годами и с опытом приходит стабильность

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась об успешном выступлении в матчах с топ-игроками в последние месяцы.

«Я всегда хорошо играла против топ-игроков. Возможно, статистика раньше была хуже, потому что я чаще проигрывала такие напряжённые матчи. Но с годами и с опытом приходит стабильность. Надеюсь, что смогу продолжать в том же духе.

К тому же со временем лучше узнаёшь соперниц — играешь против одних и тех же игроков много раз и понимаешь, чего ожидать. Так что это совокупность факторов», – сказала Рыбакина на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.