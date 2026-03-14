«Кто окажется сильнее на этот раз?» Кузнецова — о женском финале в Индиан-Уэллсе
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова опубликовала пост накануне финала турнира WTA-1000, где встретятся первая ракетка мира Арина Соболенко и Елена Рыбакина (третье место в мировом рейтинге).
Индиан-Уэллс (ж). Финал
15 марта 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
«В женской сетке Индиан-Уэллса нас ждёт повторение финала Australian Open – Арина Соболенко против Елены Рыбакиной. Как же ярко и стабильно девочки начали этот сезон, и пока не видно, кто бы мог составить им конкуренцию в борьбе за первую строчку. Теперь у них день отдыха перед главной битвой этого тысячника. Как думаете, кто окажется сильнее на этот раз?» — написала Кузнецова у себя в телеграм-канале.
