«Кто окажется сильнее на этот раз?» Кузнецова — о женском финале в Индиан-Уэллсе

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова опубликовала пост накануне финала турнира WTA-1000, где встретятся первая ракетка мира Арина Соболенко и Елена Рыбакина (третье место в мировом рейтинге).

«В женской сетке Индиан-Уэллса нас ждёт повторение финала Australian Open – Арина Соболенко против Елены Рыбакиной. Как же ярко и стабильно девочки начали этот сезон, и пока не видно, кто бы мог составить им конкуренцию в борьбе за первую строчку. Теперь у них день отдыха перед главной битвой этого тысячника. Как думаете, кто окажется сильнее на этот раз?» — написала Кузнецова у себя в телеграм-канале.