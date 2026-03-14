Вера Звонарёва не смогла доиграть матч 1/4 финала турнира W35 в Монастире

354-я ракетка мира 41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла доиграть матч 1/4 финала хардового турнира W35 в Монастире (Тунис) с белорусской Алёной Фалей (300-й номер рейтинга), снявшись при счёте 6:7 (4:7), 3:3. На момент написания новости причины снятия россиянки с матча остаются неизвестными.

Звонарёва вернулась в теннис в декабре 2025 года. По ходу сезона-2026 россиянка успешно выступает в парном разряде турниров. На её счету выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2026 в паре с японкой Эной Сибахарой, а также финал «тысячника» в Дубае с немкой Лаурой Зигемунд.

Звонарёва дважды выходила в финал турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2010, US Open – 2010), а также поднималась на вторую строчку рейтинга WTA.

