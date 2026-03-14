Соболенко — о финале с Рыбакиной: с ней всегда играешь в очень агрессивный теннис

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от предстоящего финального матча «тысячника» в Индиан-Уэллсе с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

– Мне кажется, против Елены всегда играешь в очень агрессивный теннис — всё решают первые два удара в розыгрыше. Если ты доминируешь в первые два удара, скорее всего, выиграешь очко. Это очень агрессивный и быстрый теннис.

– Насколько сложно оставаться расслабленной и при этом понимать, что нужно выигрывать розыгрыш уже в первые два-три удара, когда играешь против Елены?

– Думаю, если сосредоточиться на своём игровом плане и на маленьких деталях в каждом розыгрыше, это помогает оставаться расслабленной и одновременно готовой действовать. Думаю, это лучший подход к таким матчам, – сказала Соболенко на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.