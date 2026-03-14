«С самого начала играла очень плохо». Швёнтек — о поражении от Свитолиной в Индиан-Уэллсе

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала поражение в матче 1/4 финала тысячника в Индиан-Уэллсе от украинки Элины Свитолиной. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 2:6.

«Честно говоря, мне трудно адекватно описать этот матч, потому что я играла очень плохо с самого начала. Я никак не могла из этого выбраться. Каждый раз, когда пыталась принять более интуитивное решение и просто сыграть в свою игру, мячи улетали за пределы корта.

Во втором сете я начала выигрывать… честно говоря, даже не знаю почему, потому что просто перебрасывала мяч на другую сторону и играла не так, как хотела. Потом, когда пыталась выполнить свои установки и играть в свою игру, снова начала ошибаться. Может быть, правильнее было бы просто продолжать перебрасывать мяч через сетку, но так играть очень тяжело.

С начала и до конца матча я сыграла плохо. Я не хочу отнимать чувство победы у Элины, но думаю, что даже она сама чувствовала, что это был не самый хороший матч. Тем не менее поздравляю её с победой», – приводит слова Швёнтек Canal+.