Хольгер Руне сообщил, что не успеет восстановиться к «Мастерсу» в Монте-Карло

18-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне сообщил, что не успеет восстановиться после травмы ахилла к старту «Мастерса» в Монте-Карло, так как ему ещё предстоит финальный этап реабилитации.

«В этом году буду наслаждаться своим любимым турниром, «Мастерсом» в Монте-Карло, с трибун. Как бы мне ни хотелось, чтобы именно этот «Мастерс» стал турниром, на котором вернусь, мне всё ещё нужно завершить последний интенсивный этап физической реабилитации, прежде чем я снова смогу «танцевать» на теннисном корте», – написал Руне в одной из социальных сетей.

В октябре 2025 года Руне порвал ахиллово сухожилие во время матча с французом Уго Умбером на турнире в Стокгольме.