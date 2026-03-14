Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Хольгер Руне сообщил, что не успеет восстановиться к «Мастерсу» в Монте-Карло

18-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне сообщил, что не успеет восстановиться после травмы ахилла к старту «Мастерса» в Монте-Карло, так как ему ещё предстоит финальный этап реабилитации.

«В этом году буду наслаждаться своим любимым турниром, «Мастерсом» в Монте-Карло, с трибун. Как бы мне ни хотелось, чтобы именно этот «Мастерс» стал турниром, на котором вернусь, мне всё ещё нужно завершить последний интенсивный этап физической реабилитации, прежде чем я снова смогу «танцевать» на теннисном корте», – написал Руне в одной из социальных сетей.

В октябре 2025 года Руне порвал ахиллово сухожилие во время матча с французом Уго Умбером на турнире в Стокгольме.

