«Он ничего не приносит теннису». Маннарино ответил на жёсткий комментарий в соцсетях

Французский теннисист 47-я ракетка мира Адриан Маннарино отреагировал на комментарий одного из пользователей в социальных сетях. Мужчина призвал француза сменить род деятельности, подчеркнув, что тот не вносит вклад в теннис. Маннарино ответил на это замечание.

Пользователь: Адриан Маннарино больше ничего не приносит теннису. Предлагаю тебе найти другой путь в жизни.

Спортсмен: честно говоря, не думаю, что я когда-либо вообще был полезен этому виду спорта, — написал Маннарино в социальных сетях.

Адриану Маннарино 37 лет. Он является обладателем пяти титулов АTP в одиночном разряде. Теннисист шесть раз доходил до 1/8 финала на ТБШ.