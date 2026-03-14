Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он ничего не приносит теннису». Маннарино ответил на жёсткий комментарий в соцсетях

Комментарии

Французский теннисист 47-я ракетка мира Адриан Маннарино отреагировал на комментарий одного из пользователей в социальных сетях. Мужчина призвал француза сменить род деятельности, подчеркнув, что тот не вносит вклад в теннис. Маннарино ответил на это замечание.

Пользователь: Адриан Маннарино больше ничего не приносит теннису. Предлагаю тебе найти другой путь в жизни.

Спортсмен: честно говоря, не думаю, что я когда-либо вообще был полезен этому виду спорта, — написал Маннарино в социальных сетях.

Адриану Маннарино 37 лет. Он является обладателем пяти титулов АTP в одиночном разряде. Теннисист шесть раз доходил до 1/8 финала на ТБШ.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android