«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 2026 год: расписание матчей в ночь с 14 на 15 марта

В ночь с 14 на 15 марта в американском Индиан-Уэллсе пройдут полуфинальные матчи турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), 1/2 финала. Расписание встреч с 14 на 15 марта (время московское):

23:30. Александр Зверев (Германия, 4) — Янник Синнер (Италия, 2).

1:00. Карлос Алькарас (Испания, 1) — Даниил Медведев (Россия, 11).

Призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составляет $ 9 415 725. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который в этом году завершил выступление в четвертьфинале. Он проиграл россиянину Даниилу Медведеву со счётом 1:6, 5:7.