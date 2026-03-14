Елена Рыбакина — третья, кто достиг финалов в Майами и Индиан-Уэллсе несколько раз

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина с момента введения формата WTA-1000 в 2009 году стала третьей теннисисткой, достигшей финалов турниров в Индиан-Уэллса и Майами несколько раз после Марии Шараповой и Виктории Азаренко. Об этом сообщает OptaAce.

В полуфинале «тысячника» в Индиан-Уэллсе Рыбакина обыграла украинку Элину Свитолину (девятая в рейтинге) со счётом 7:5, 6:4. За титул Елена поспорит с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Финальный матч состоится 15 марта, начало запланировано на 21:00 мск.

Турнир в Индиан-Уэллсе в прошлом году выиграла россиянка Мирра Андреева. В текущем розыгрыше она не смогла преодолеть третий круг.

