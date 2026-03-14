402-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов вышел в финал «челленджера» в Шербуре (Франция) В полуфинале он обыграл представителя Хорватии Борну Гойо, занимающего 194-ю строчку в рейтинге. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. В её рамках Котов шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Гойо 12 эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

За титул соревнований в Шербуре Павел Котов поспорит с победителем матча Юрий Родионов (Австрия) — Филиппо Роману (Италия).