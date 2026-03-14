Александр Зверев — Янник Синнер: где смотреть матч 1/2 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Сегодня, 14 марта, на хардовых кортах «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) проходят полуфинальные матчи. Олимпийский чемпион 2020 года, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев встретится с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Встреча начнётся в 23:30 мск.
Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
14 марта 2026, суббота. 23:30 МСК
Александр Зверев
Янник Синнер
В России не предусмотрен официальный показ турнира. За ходом матча Александр Зверев — Янник Синнер можно следить в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составляет $ 9 415 725. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который в этом году завершил выступление в четвертьфинале. Он проиграл россиянину Даниилу Медведеву со счётом 1:6, 5:7.
Материалы по теме
