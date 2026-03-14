Зверев — Синнер: история личных встреч перед 1/2 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 14 марта, на хардовых кортах «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) проходят полуфинальные матчи. Олимпийский чемпион 2020 года, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев встретится с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Встреча начнётся в 23:30 мск.

Счёт личных встреч Синнера и Зверева — 6-4 в пользу итальянца. Он обыграл немца в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2020, в 1/2 финала Цинциннати-2024 и Парижа-2025, в финалах Australian Open — 2025 и Вены-2025, а также в матче группового этапа Итогового чемпионата — 2025. Зверев оказался сильнее Синнера в полуфинале соревнований в Кёльне-2020, в четвёртом круге US Open в 2021 и 2023 годах, в 1/4 финала Монте-Карло-2022.

Призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составляет $ 9 415 725. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который в этом году завершил выступление в четвертьфинале. Он проиграл россиянину Даниилу Медведеву со счётом 1:6, 5:7.