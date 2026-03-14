Даниил Медведев — Карлос Алькарас: где смотреть матч 1/2 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

В ночь на 14 марта чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сразится с семикратным победителем мэйджоров, лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом за выход в финал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча начнётся не ранее 1:00 мск.

В России не предусмотрен официальный показ турнира. За ходом матча Даниил Медведев — Карлос Алькарас можно следить в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составляет $ 9 415 725. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который в этом году завершил выступление в четвертьфинале. Он проиграл россиянину Даниилу Медведеву со счётом 1:6, 5:7.