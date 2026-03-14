Медведев — Алькарас: история личных встреч перед 1/2 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 14 на 15 марта чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сразится с семикратным победителем мэйджоров, лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом за выход в финал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча начнётся не ранее 1:00 мск.

Счёт личных встреч Алькараса и Медведева 6-2 (4-1 на харде) в пользу испанца. Он выигрывал в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2023, в полуфинале Уимблдона-2023, на групповом раунде Итогового чемпионата — 2023, в финале Индиан-Уэллса-2024, в полуфинале Уимблдона-2024 и в полуфинале Пекина-2024. Медведев же был сильнее во втором круге Уимблдона-2021 и в полуфинале US Open — 2023.

Призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составляет $ 9 415 725. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который в этом году завершил выступление в четвертьфинале. Он проиграл россиянину Даниилу Медведеву со счётом 1:6, 5:7.