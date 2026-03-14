Медведев — Алькарас: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 14 на 15 марта, чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сразится семикратным победителем мэйджоров, лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом за выход в финал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча начнётся не ранее 1:00 мск.

Счёт личных встреч Алькараса и Медведева 6-2 (4-1 на харде) в пользу испанца. Призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составляет $ 9 415 725. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который в этом году завершил выступление в четвертьфинале.