Синякова и Таунсенд стали чемпионками турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе в паре

Пара чешской теннисистки Катержины Синяковой и американки Тэйлор Таунсенд стала победителем турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В решающем матче они обыграли Анну Данилину из Казахстана и Александра Крунич из Сербии со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В её рамках Синякова и Таунсенд два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Данилиной и Крунич один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Турнир в Индиан-Уэллсе в паре проходил с 5 по 14 марта. Прошлогодними чемпионками соревнований стали Эйжа Мухаммад и Деми Схурс.