Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синякова и Таунсенд стали чемпионками турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе в паре

Синякова и Таунсенд стали чемпионками турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе в паре
Комментарии

Пара чешской теннисистки Катержины Синяковой и американки Тэйлор Таунсенд стала победителем турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В решающем матче они обыграли Анну Данилину из Казахстана и Александра Крунич из Сербии со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Индиан-Уэллс — парный разряд (ж). Финал
14 марта 2026, суббота. 21:10 МСК
К. Синякова Т. Таунсенд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		4
         
Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В её рамках Синякова и Таунсенд два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Данилиной и Крунич один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Турнир в Индиан-Уэллсе в паре проходил с 5 по 14 марта. Прошлогодними чемпионками соревнований стали Эйжа Мухаммад и Деми Схурс.

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
Синнер сражается за финал Индиан-Уэллса! Ещё сыграют Медведев с Алькарасом. LIVE!
Live
Синнер сражается за финал Индиан-Уэллса! Ещё сыграют Медведев с Алькарасом. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android