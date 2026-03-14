Синякова и Таунсенд стали чемпионками турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе в паре
Пара чешской теннисистки Катержины Синяковой и американки Тэйлор Таунсенд стала победителем турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В решающем матче они обыграли Анну Данилину из Казахстана и Александра Крунич из Сербии со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
Индиан-Уэллс — парный разряд (ж). Финал
14 марта 2026, суббота. 21:10 МСК
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Анна Данилина
Александра Крунич
А. Данилина А. Крунич
Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В её рамках Синякова и Таунсенд два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Данилиной и Крунич один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
Турнир в Индиан-Уэллсе в паре проходил с 5 по 14 марта. Прошлогодними чемпионками соревнований стали Эйжа Мухаммад и Деми Схурс.
