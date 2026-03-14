Фабио Фоньини — об Алькарасе и Синнере: они предназначены, чтобы быть на вершине

Бывший теннисист из Италии Фабио Фоньини высказался по поводу Карлоса Алькараса и Янника Синнера. Он выразил надежду, что у испанца и итальянца появится достойный конкурент.

«Мне посчастливилось сыграть против них. Яннику я проиграл один раз, Карлосу — два или три. Уже тогда было видно, что они предназначены, чтобы быть на вершине. Это два прирождённых трудяги, два игрока, совершенно не похожих на остальных. У них впереди ещё очень много лет карьеры. Мне очень интересно посмотреть, появится ли третий, кто сможет вставить палки в колёса их соперничеству», — приводит слова Фоньини Punto de Break.

Фоньини — победитель Открытого чемпионата Австралии — 2015 в парном разряде, чемпион 17 турниров ATP (девяти из них — в одиночном разряде). Крупнейший титул в его карьере в одиночном разряде — победа на турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло 2019 года. Наивысшая позиция в мировом рейтинге — девятая (июль 2019 года)