«Не стоит из этого делать драму». Фоньини — о поражении Синнера от Джоковича на AO-2026

Бывший теннисист из Италии Фабио Фоньини высказался о неудаче своего соотечественника второй ракетки мира Янника Синнера в полуфинале АО-2026 с Новаком Джоковичем (6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6).
«Янник проиграл в Австралии сильнейшему игроку в истории, так что не стоит делать из этого драму. Я хорошо его знаю и уверен, что он вновь начнёт с нуля и снова будет побеждать. Что касается Ноле [Новак Джокович], возможно, этот матч станет для него дополнительным стимулом после стольких проигранных личных встреч с Янником в последние годы. Уверен, что мало кто видел его фаворитом в полуфинале «Шлема» такого уровня, но он это сделал. Чемпионы вроде него способны на всё. Он ещё раз доказал, чего стоит», — приводит слова Фоньини Punto de Break.
Фоньини — победитель Открытого чемпионата Австралии — 2015 в парном разряде, чемпион 17 турниров ATP (девяти из них — в одиночном разряде). Крупнейший титул в его карьере в одиночном разряде — победа на турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло 2019 года. Наивысшая позиция в мировом рейтинге — девятая (июль 2019 года)
- 15 марта 2026
00:57
