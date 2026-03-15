«Не думаю, что нам это нужно». Хенмэн — о предложении ввести пятисетовики у женщин на ТБШ

Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне телевизионный эксперт Тим Хенмэн высказался о предложении проводить матчи до пяти сетов у женщин на мэйджорах.

«Не думаю, что нам это нужно делать с точки зрения истории и традиций. Турниры «Большого шлема» проходят отлично. Прежде чем начинать заниматься турнирами «Большого шлема», я бы внёс множество других изменений в этот вид спорта.

Необходимо обратить внимание на расписание. Нужно сделать расписание более актуальным. Я уже много раз говорил об этом раньше. Посмотрите на февраль. По всему миру проходит столько теннисных матчей, игроки играют в Дохе, Дубае, Роттердаме, Акапулько, Буэнос-Айресе. И что всё это значит для болельщиков?

Понимаю, почему турниры серии «Мастерс» стали длиться 12 дней, но я не думаю, что это способствует составлению хорошего календаря для игроков. Поэтому я бы определённо изменил календарь и убедился, что все теннисные матчи, которые мы увидим, будут актуальными», — приводит слова Хенмэна Tennis365.

