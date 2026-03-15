Циципас: если вам не нравятся конфеты с арахисовой пастой, не доверяю вашему выбору людей

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас в социальных сетях опубликовал пост о конфетах с арахисовой пастой.

«Если вам не нравятся конфеты с арахисовой пастой от Justin’s, то я не доверяю вашему вкусу в выборе людей», – написал Циципас в социальных сетях.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) Стефанос Циципас проиграл в первом круге. Он уступил канадцу Денису Шаповалову со счётом 6:2, 3:6, 6:4. Далее грек выступит на «Мастерсе» в Майами (США). В прошлом году на этом турнире он дошёл до второго круга, где уступил американцу Себастьяну Корде со счётом 6:7 (4:7), 3:6.