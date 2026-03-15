Янник Синнер обыграл Александра Зверева и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе
Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии полуфинала он уверенно обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:2, 6:4.
Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
14 марта 2026, суббота. 23:45 МСК
Александр Зверев
Окончен
0 : 2
Янник Синнер
Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. За это время Синнер сделал восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнта. Зверев, в свою очередь, сделал четыре эйса и допустил три двойные ошибки.
В финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Синнер встретится с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) – Даниил Медведев (Россия)
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн.
