Александр Зверев — Янник Синнер, результат матча 14 марта 2026, счет 0:2, полуфинал Мастерса в Индиан-Уэллсе

Янник Синнер обыграл Александра Зверева и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе
Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии полуфинала он уверенно обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:2, 6:4.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
14 марта 2026, суббота. 23:45 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. За это время Синнер сделал восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнта. Зверев, в свою очередь, сделал четыре эйса и допустил три двойные ошибки.

В финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Синнер встретится с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) – Даниил Медведев (Россия)

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн.

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
