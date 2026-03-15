Медведев — Алькарас: россиянин в сете от выхода в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

В эти минуты чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сражается семикратным победителем мэйджоров, лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом за выход в финал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Первый сет остался за россиянином. Даниил уверенно взял партию со счётом 6:3. Партия продлилась 35 минут. В её рамках Медведев реализовал один брейк-пойнт из одного заработанного и совершил один эйс, Алькарас отметился в протоколе лишь одной двойной ошибкой.

На момент написания новости идёт второй сет. Счёт личных встреч теннисистов — 6-2 в пользу лидера рейтинга ATP.