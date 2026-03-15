Даниил Медведев переиграл Карлоса Алькараса и стал финалистом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 14 на 15 марта чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. На стадии полуфинала он обыграл семикратного победителя мэйджоров, лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Продолжительность встречи составила 1 час 38 минут. За это время Медведев сделал три подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один из одного брейк-пойнта. Алькарас, в свою очередь, сделал два эйса и допустил одну двойную ошибку. Кроме того, на счету испанца один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В решающем матче за титул Медведев сыграет со вторым номером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером. Финал пройдёт завтра, 16 марта.