Даниил Медведев сыграет с Янником Синнером в финале турнира в Индиан-Уэллсе
11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем Италии Янником Синнером в финале турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.
Индиан-Уэллс (м). Финал
15 марта 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Янник Синнер
Я. Синнер
Напомним, в полуфинале турнира Медведев обыграл первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
Синнер, в свою очередь, на стадии полуфинала обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 6:2, 6:4.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующим победителем турнира является Джек Дрейпер, который в финале прошлогоднего турнира обыграл Хольгера Руне.
