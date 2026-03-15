Даниил Медведев прокомментировал победу над Алькарасом и выход в финал Индиан-Уэллса

Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от выхода в финал турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Напомним, в полуфинале соревнования он обыграл семикратного победителя мэйджоров, лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

«Отличный матч, когда играешь против Карлоса много раз, много раз будешь проигрывать. Но всегда, когда выходишь на корт, нужно верить победу, верить, что это возможно. Я его обыгрывал несколько раз уже, поэтому рад, что сегодня всё хорошо работало. Всё было на моей стороне, корт немножко быстрее, чем в предыдущие два раза. Можно было быстрее заканчивать розыгрыши, что естественно плюс против него. Поэтому очень рад такой победе и, надеюсь, хорошо сыграю в финале», — сказал Медведев в интервью на корте.

В решающем матче за титул Медведев сыграет со вторым номером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером. Финал пройдёт завтра, 16 марта.