Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев прокомментировал победу над Алькарасом и выход в финал Индиан-Уэллса

Комментарии

Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от выхода в финал турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Напомним, в полуфинале соревнования он обыграл семикратного победителя мэйджоров, лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2026, воскресенье. 01:35 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		7 7
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Отличный матч, когда играешь против Карлоса много раз, много раз будешь проигрывать. Но всегда, когда выходишь на корт, нужно верить победу, верить, что это возможно. Я его обыгрывал несколько раз уже, поэтому рад, что сегодня всё хорошо работало. Всё было на моей стороне, корт немножко быстрее, чем в предыдущие два раза. Можно было быстрее заканчивать розыгрыши, что естественно плюс против него. Поэтому очень рад такой победе и, надеюсь, хорошо сыграю в финале», — сказал Медведев в интервью на корте.

В решающем матче за титул Медведев сыграет со вторым номером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером. Финал пройдёт завтра, 16 марта.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android