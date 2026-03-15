«Старался держаться». Медведев – о первой победе над Алькарасом в Индиан-Уэллсе
Поделиться
Российский теннисист Даниил Медведев высказался о первой победе над испанцем Карлосом Алькарасом на турнире Индиан-Уэллсе.
Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2026, воскресенье. 01:35 МСК
Карлос Алькарас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|
|7 7
Даниил Медведев
«Прекрасные чувства. Мы с ним много раз встречались на разных турнира. Сражаться с таким теннисистом, как Карлос — это супер: он подаёт, принимает, блестяще играет на задней линии, заставляет тебя работать на максимум. Я сегодня и брейк-пойнты отыгрывал, и держался здорово. Особенно во втором сете, когда старался держаться, как мог, и играть, при этом, в хороший теннис. Безумно рад обыграть столь сильного соперника», — сказал Медведев на корте после матча.
В финале турнира Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером.
Комментарии
- 15 марта 2026
-
03:42
-
03:40
-
03:28
-
03:19
-
03:10
-
02:47
-
01:11
-
00:57
-
00:36
- 14 марта 2026
-
23:54
-
23:44
-
22:52
-
22:00
-
21:01
-
20:35
-
19:50
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:56
-
17:32
-
16:52
-
15:44
-
14:33
-
13:29
-
13:02
-
12:34
-
12:15
-
11:31
-
11:08
-
10:34
-
10:32
-
10:22
-
10:03
-
09:59