Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Старался держаться». Медведев – о первой победе над Алькарасом в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о первой победе над испанцем Карлосом Алькарасом на турнире Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2026, воскресенье. 01:35 МСК
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		7 7
         
«Прекрасные чувства. Мы с ним много раз встречались на разных турнира. Сражаться с таким теннисистом, как Карлос — это супер: он подаёт, принимает, блестяще играет на задней линии, заставляет тебя работать на максимум. Я сегодня и брейк-пойнты отыгрывал, и держался здорово. Особенно во втором сете, когда старался держаться, как мог, и играть, при этом, в хороший теннис. Безумно рад обыграть столь сильного соперника», — сказал Медведев на корте после матча.

В финале турнира Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером.

