«Старался держаться». Медведев – о первой победе над Алькарасом в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о первой победе над испанцем Карлосом Алькарасом на турнире Индиан-Уэллсе.

«Прекрасные чувства. Мы с ним много раз встречались на разных турнира. Сражаться с таким теннисистом, как Карлос — это супер: он подаёт, принимает, блестяще играет на задней линии, заставляет тебя работать на максимум. Я сегодня и брейк-пойнты отыгрывал, и держался здорово. Особенно во втором сете, когда старался держаться, как мог, и играть, при этом, в хороший теннис. Безумно рад обыграть столь сильного соперника», — сказал Медведев на корте после матча.

В финале турнира Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером.