Синнер высказался о Медведеве перед финалом на турнире в Индиан-Уэллсе
Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящем финале с россиянином Даниилом Медведевым.
Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026, понедельник. 00:00 МСК
Даниил Медведев
Янник Синнер
«Он вернулся к игре на действительно высоком уровне. Он подает с большой силой, блестяще принимает подачу и играет очень глубоко. Думаю, он стремится быть более агрессивным, оказывать больше давления своими ударами. У меня такое чувство, что он снова нашел хороший баланс на корте, что подтвердили его победа на турнире в Дубае и его отличное выступление здесь. Прошло довольно много времени с нашей последней встречи, так что посмотрим, что будет», — приводит слова Синнера Punto de Break.
В полуфинале турнира Синнер обыграл немца Александра Зверева, а Медведев победил испанца Карлоса Алькараса.
