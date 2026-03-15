Даниил Медведев повторил историческое достижение Хольгера Руне

В ночь с 14 на 15 марта чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, обыграв семикратного победителя мэйджоров, лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Даниил Медведев стал первым игрок, обыгравшим действующего чемпиона и первую ракетку ATP на одном турнире серии «Мастерс» 1000 с тех пор, как норвежец Хольгер Руне сделал это в Париже в 2022 году — против разных соперников.

В решающем матче на турнире в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет со вторым номером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером. Финал пройдёт 16 марта.