Даниил Медведев повторил достижение Новака Джоковича и Роджера Федерера
В ночь с 14 на 15 марта чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, обыграв семикратного победителя мэйджоров, лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2026, воскресенье. 01:35 МСК
Медведев вышел в финал одиночного разряда турнира в Индиан-Уэллсе, не проиграв ни одного сета. Такой же результат показал его соперник по финалу итальянец Янник Синнер. В последний раз это удавалось сделать сербу Новаку Джоковичу и швейцарцу Роджеру Федереру в 2015 году.
В решающем матче на турнире в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет со вторым номером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером. Финал пройдёт 16 марта.
