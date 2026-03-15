Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев вышел в финал «Мастерса» без потери сета в третий раз в карьере

Комментарии

В ночь с 14 на 15 марта чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, обыграв семикратного победителя мэйджоров, лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2026, воскресенье. 01:35 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		7 7
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Медведев вышел в финал турнира серии «Мастерс», не отдав соперникам ни одного сета, в третий раз в своей карьере — после Монреаля и Шанхая в 2019 году. На турнире в Монреале российский теннисист проиграл в решающем матче испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 0:6. На турнире в Шанхае Медведев победил в финале немца Александра Зверева (6:4, 6:1).

В решающем матче на турнире в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет со вторым номером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером. Финал пройдёт 16 марта.

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android