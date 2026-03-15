Даниил Медведев вышел в финал «Мастерса» без потери сета в третий раз в карьере

В ночь с 14 на 15 марта чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, обыграв семикратного победителя мэйджоров, лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Медведев вышел в финал турнира серии «Мастерс», не отдав соперникам ни одного сета, в третий раз в своей карьере — после Монреаля и Шанхая в 2019 году. На турнире в Монреале российский теннисист проиграл в решающем матче испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 0:6. На турнире в Шанхае Медведев победил в финале немца Александра Зверева (6:4, 6:1).

В решающем матче на турнире в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет со вторым номером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером. Финал пройдёт 16 марта.