Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

15 марта главные новости спорта, футбол, теннис, хоккей, UFC, НХЛ, баскетбол, НБА, Индиан Уэллс

Медведев победил Алькараса в Индиан-Уэллсе, «Реал» разгромил «Эльче». Главное к утру
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев сенсационно победил испанца Карлоса Алькараса и вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, «Реал» разгромил «Эльче» в матче испанской Примеры, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Бостон Брюинз» в Национальной хоккейной лиге. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Даниил Медведев переиграл Карлоса Алькараса и стал финалистом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
  2. «Реал» разгромил «Эльче» в матче 28-го тура Ла Лиги.
  3. «Вашингтон» проиграл «Бостону» в серии буллитов, Овечкин свою попытку не реализовал.
  4. В ФИА выступили с заявлением об отмене Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии Формулы-1.
  5. Янник Синнер обыграл Александра Зверева и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе.
  6. «Лейкерс» обыграли «Денвер» в НБА. У Дончича и Йокича трипл-даблы, Леброн набрал 17 очков.
  7. «Манчестер Сити» не смог обыграть «Вест Хэм Юнайтед» в 30-м туре АПЛ.
  8. «Арсенал» вырвал победу у «Эвертона» в концовке матча 30-го тура АПЛ.
  9. «Балтика» победила ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ и обошла армейцев в турнирной таблице.
  10. Игорь Чернышов получил тяжёлую травму в НХЛ. Россиянин пытался встать, но падал.
  11. «Миннесота» уступила аутсайдеру НХЛ «Рейнджерс» с 45 сейвами Шестёркина. У россиян 6 очков.
  12. Все результаты турнира UFC Fight Night 269 в Лас-Вегасе.
  13. Матч «Балтики» и ЦСКА завершился массовой потасовкой с участием Талалаева и Челестини.

Главные новости дня

Топ-события воскресенья: теннис, УНИКС — ЦСКА, РПЛ, АПЛ и Формула-1
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android