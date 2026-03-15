Медведев победил Алькараса в Индиан-Уэллсе, «Реал» разгромил «Эльче». Главное к утру
Российский теннисист Даниил Медведев сенсационно победил испанца Карлоса Алькараса и вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, «Реал» разгромил «Эльче» в матче испанской Примеры, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Бостон Брюинз» в Национальной хоккейной лиге. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Даниил Медведев переиграл Карлоса Алькараса и стал финалистом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
- «Реал» разгромил «Эльче» в матче 28-го тура Ла Лиги.
- «Вашингтон» проиграл «Бостону» в серии буллитов, Овечкин свою попытку не реализовал.
- В ФИА выступили с заявлением об отмене Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии Формулы-1.
- Янник Синнер обыграл Александра Зверева и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе.
- «Лейкерс» обыграли «Денвер» в НБА. У Дончича и Йокича трипл-даблы, Леброн набрал 17 очков.
- «Манчестер Сити» не смог обыграть «Вест Хэм Юнайтед» в 30-м туре АПЛ.
- «Арсенал» вырвал победу у «Эвертона» в концовке матча 30-го тура АПЛ.
- «Балтика» победила ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ и обошла армейцев в турнирной таблице.
- Игорь Чернышов получил тяжёлую травму в НХЛ. Россиянин пытался встать, но падал.
- «Миннесота» уступила аутсайдеру НХЛ «Рейнджерс» с 45 сейвами Шестёркина. У россиян 6 очков.
- Все результаты турнира UFC Fight Night 269 в Лас-Вегасе.
- Матч «Балтики» и ЦСКА завершился массовой потасовкой с участием Талалаева и Челестини.
