«Было очень хорошее ощущение». Медведев — после победы над Алькарасом в Индиан-Уэллсе

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих ощущениях после победы над Карлосом Алькарасом в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

— Как внутри это ощущалось? Вот все говорят – Медведев вернулся, начиная с прошлого даже года. Что ты сам про себя думаешь?

— Просто было очень хорошее ощущение во время нахождения на корте, был хороший теннис, крутые очки, розыгрыши. Был, я, кстати, помню, один минимальный момент во втором сете — 0:15 было, и у меня была возможность оставаться в розыгрыше. Я плохо сыграл гейм, там чуть тень падала, устал, и обоим было тяжело в этот момент. То есть у обоих были немножко ошибки, оба физически подустали. И как раз таки в этот момент он начал, у него были брейк-пойнты, сетболы, но я смог сыграть очень хорошо важные моменты. Поэтому просто было круто находиться на таком матче в качестве игрока и, конечно, выиграть его было ещё лучше, – сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».