Даниил Медведев вернётся в топ-10 рейтинга ATP по итогам выступления в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев, ныне являющийся 11-й ракеткой мира, по итогам своего выступления на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе войдёт в топ-10 мирового рейтинга. Точное место спортсмена будет известно после финального матча соревнований.
Медведев сыграет в финале со второй ракеткой мира Янником Синнером.
В полуфинале россиянин сенсационно обыграл испанца Карлоса Алькараса (6:3, 7:6 (7:3)), являющегося лидером мирового рейтинга, а в четвертьфинале одолел действующего победителя турнира Джека Дрейпера (6:1, 7:5).
В 2026 году Даниил Медведев уже взял два титула на турнирах АТР. Он стал победителем турнира АТР-250 в Брисбене в январе, а 28 февраля выиграл «пятисотник» в Дубае, где соперник россиянина по финалу, представитель Нидерландов Таллон Грикспор, снялся с матча за титул из-за травмы.
