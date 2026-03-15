Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев вернётся в топ-10 рейтинга ATP по итогам выступления в Индиан-Уэллсе

Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев, ныне являющийся 11-й ракеткой мира, по итогам своего выступления на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе войдёт в топ-10 мирового рейтинга. Точное место спортсмена будет известно после финального матча соревнований.

Медведев сыграет в финале со второй ракеткой мира Янником Синнером.

Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026, понедельник. 00:00 МСК
Не начался
В полуфинале россиянин сенсационно обыграл испанца Карлоса Алькараса (6:3, 7:6 (7:3)), являющегося лидером мирового рейтинга, а в четвертьфинале одолел действующего победителя турнира Джека Дрейпера (6:1, 7:5).

В 2026 году Даниил Медведев уже взял два титула на турнирах АТР. Он стал победителем турнира АТР-250 в Брисбене в январе, а 28 февраля выиграл «пятисотник» в Дубае, где соперник россиянина по финалу, представитель Нидерландов Таллон Грикспор, снялся с матча за титул из-за травмы.

Материалы по теме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android